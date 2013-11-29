Особливості зимового харчування

Підготовка до зими буде неповною, якщо в гонитві за теплими речами забути підкоригувати харчування. Через неправильну дієту взимку легко заробити авітаміноз, стати мерзляком і мати поганий вигляд. tochka.net вирішила допомогти читачкам у підготовці до холодів і написати кілька текстів про зимове харчування. Сьогодні розповідаємо, на які продукти варто налягати взимку, щоб добре почуватися.

Зимові продукти і готування. Взимку вибір свіжих натуральних продуктів скорочується, тому значну частину раціону починають займати різні «збережені» продукти. Біда в тому, що в багатьох із них корисних речовин зберігається мало. Так, консервовані продукти можуть втратити більше половини вітамінів, а зимові тепличні овочі і фрукти від початку містять їх менше.

Щоб не посилювати ситуацію, доводячи корисність свого раціону до мінімуму, потрібно максимально відмовитися від «травматичних» для продуктів способів приготування. Так, овочі найкраще вживати в салатах або готувати на грилі. Під час відварювання краще опускати овочі (особливо це стосується картоплі) в уже киплячу воду - так збережеться більше вітаміну С. Ще один секрет: чим дрібніше різати продукти, тим менше вітамінів у них зберігається. Так що зима - не час різних пюре, швидше - час «грубих» селянських салатів.

Вітаміни А і Е. Від холодного вітру і морозу моментально пересихає шкіра і обвітрюються губи. Сухе повітря в опалюваних приміщеннях тільки погіршує ситуацію. Креми і бальзами для губ, звичайно, допомагають - але це, швидше, симптоматичне лікування. Щоб шкіра могла краще протистояти складним зимовим умовам, потрібно більше вітамінів А і Е. На них багаті рослинні олії, горіхи, насіння, цільні злаки (наприклад, каші), зелені листові овочі, морква, риба.

Пам`ятай, що обидва вітаміна жиророзчинні. Щоб отримати вітамін А з бета-каротину, що міститься в моркві, організму потрібно буде використати жир. Тому варто поєднувати овочі, що містять вітаміни А і Е, з оліями, горіхами, молочними продуктами.

Сухофрукти. Це рішення напрошується само по собі, адже в сухому вигляді фрукти найзручніше зберігати і брати з собою для перекусу. До того ж, сухофрукти досить солодкі, тому можуть стати чудовою заміною шкідливим десертам. Важливо пам`ятати правила вибору сухофруктів і не забувати про різноманітність. Крім звичних родзинок, кураги та фініків варто звернути увагу на сушений інжир, персики, ківі.

Глікемічний індекс вище. Якщо у тебе немає проблем із рівнем цукру в крові або генетичної схильності до них, взимку можеш підняти глікемічний індекс раціону. Якщо зазвичай варто уникати простих вуглеводів (наприклад, цукру, білого борошна), то взимку можна трохи послабити контроль. Справа в тому, що взимку глюкоза з вуглеводів витрачається швидше - вона потрібна для обігріву тіла. Тому якщо в холоди буваєш на вулиці, можна іноді їсти солодке і випічку, не влаштовуючи сеанс самокатування.

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