У регіонах РФ, близьких до України, - нові спалахи африканської чуми

У двох областях РФ – Смоленській і Ростовській, - розташованих в безпосередній близькості до території України, зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«Африканська чума свиней продовжує поширюватися серед диких кабанів на території Ростовської і Смоленської областей», - йдеться в повідомленні.

У Ростовській області вірус АЧС виявлено при дослідженні обласної ветеринарної лабораторії патологічного матеріалу, відібраного від 3 здохлих кабанів, виявлених у Чертковському районі, а також кабана, здобутого в Боковському районі.

Окрім того, в Смоленській області вірус АЧС виявлено при дослідженні патологічного матеріалу, відібраного від одержаних у рамках регулювання кількості кабанів на території Сафоновського, В’яземського і Хиславицького районів.

Раніше АЧС на території Хиславицького району Смоленської області, Чертковського і Боковського районів Ростовської області не реєструвалася.

На сьогодні у вогнищах працюють фахівці держветслужб Ростовської і Смоленської областей під контролем територіальних управлінь Россільгоспнагляду, першочергові заходи проведено.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Україна і РФ в ході 10-го засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії домовилися про створення тристоронньої надзвичайної комісії за участю Білорусі з ліквідації африканської чуми свиней (АЧС).

З початку року в Росії зафіксовано більш як 60 вогнищ АЧС. Також спостерігалися спалахи цього захворювання в Білорусі.

Міністерство аграрної політики і продовольства України наприкінці серпня повідомило про посилення контролю на кордонах з Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней.

За інформацією Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України випадків захворювання тварин на українській території цього року зафіксовано не було.

За даними Держветфітослужби, уряд вжив необхідних заходів щодо запобігання поширенню АЧС на території України. Зокрема, заборонено ввезення до України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції і сировини з Білорусі і федеральних округів Росії, де зафіксовано захворювання. Також Україна заборонила використання харчових відходів для корму сільськогосподарських тварин, зокрема свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин з підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС небезпеки не становить.