В Україні створено центр протидії небезпечним хворобам

В Україні створено Український центр протидії соціально небезпечним хворобам шляхом об`єднання Українського центру СНІДу та Українського центру туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції директор Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я Наталія Нізова.

«Міністерство ухвалило рішення про створення принципово нової структури, яка стає першим ступенем у розвитку інституцій громадського здоров`я в Україні. Таким є Український центр протидії соціально небезпечним хворобам МОЗ України, який створено шляхом об`єднання на першому етапі Українського центру СНІДу та Українськорго центру туберкульозу», - сказала вона.

За словами Нізової, на сьогодні такі небезпечні хвороби як СНІД і туберкульоз є загрозою не лише економіці країни, а перш за все - здоров`ю людей, демографічному та економічному потенціалу нації.

«Що дуже сумно, ми є певною епідеміологічною загрозою для сусідніх країн Європейського регіону», - додала Нізова.

За її словами, поєднання цих патологій також є на сьогодні надзвичайно тривожним моментом. «Серед вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції у стадії СНІДу майже 50% - це поєднання патологій ВІЛ-інфекції та туберкульозу», - повідомила Нізова.

За її словами, на сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 239,5 тис. випадків ВІЛ-інфекцій, у тому числі 64,5 тис. випадків СНІДу. За 9 місяців цього року зареєстровано майже 16 тис. випадків.

«На сьоогодні ми відзначаємо «постаріння» епідемії. 22,6% випадків - це випадки встановлення діагнозу вперше за клінічними показниками, тобто коли вже є серйозна симптоматика», - сказала Нізова.

Вона також повідомила, що кількість смертельних випадків цього року зменшилася на 11,7% порівняно з минулим роком.

На замісній підтримувальній терапії сьогодні перебувають 8 тис. 211 пацієнтів. 42% з них є ВІЛ-інфікованими.