Азаров відзначає прогрес вирішення питання затримок соцвиплат

Уряду вдається вирішувати проблему скорочення затримок з виплаті допомоги з безробіття і соціальних виплат.

Про це заявив прем`єр-міністр Україна Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Серед позитиву хочу відзначити, що нам вдається вирішувати проблему скорочення затримок з виплаті допомоги з безробіття, за лікарняними та інших соціальних виплат. Вона, на жаль, до кінця не вирішена, про що свідчать, зокрема, звернення сюди - на мою сторіночку у Фейсбуці», - сказав прем`єр.

Тому він попросив тих, хто звертається зазначати конкретно адреси цих підприємств, «а якщо можливо, особисті дані, щоб можна було швидко й оперативно визначити, йдеться про системну затримку в рамках цілого району або області чи про конкретну плутанину, пов`язану з виплатою одній людині».

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, заборгованість із заробітної плати в Україні в жовтні скоротилася на 3,5% і на 1 листопада становила 989 млн. грн.

З початку поточного року заборгованість із зарплати збільшилася на 10,7%.

Розпорядженням від 21 листопада Кабінет міністрів України перерозподілив 80 млн. грн, передбачених держбюджетом на пільги і субсидії населенню з оплати житлово-комунальних послуг і вивезення сміття, а також 50 млн. грн, передбачених на субвенції з виплати допомоги дітям-інвалідам і малозабезпеченим сім`ям, на оплату праці працівників бюджетних установ Києва.