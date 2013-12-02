Українська молодь мало знає про небезпеку СНІДу - ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ відзначає дуже низький рівень знань українських підлітків та молоді про ВІЛ.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЮНІСЕФ в Україні, про це йдеться у новому Звіті з питань дітей та СНІДу.

Експерти організації закликають докласти більше зусиль на глобальному та національному рівнях для попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед цієї вразливої категорії.

За даними звіту, протягом 2005-2012 рр. кількість смертей від СНІДу серед підлітків 10-19 років зросла більше ніж на 50%: з 71 тис. до 110 тис. випадків. Це особливо помітно на фоні скорочення масштабів передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. У 2012 р. з ВІЛ жили близько 2,1 млн підлітків.

У Європі серед 2,3 млн людей, які живуть з ВІЛ, як мінімум, кожен третій не знає про свій ВІЛ-позитивний статус. Велика кількість нових випадків інфікування відбувається за участі людей, які живуть з ВІЛ, але не отримали офіційний діагноз і тому не знають про ризик передачі інфекцій, і підлітки є у центрі цієї проблеми.

Україна потерпає від однієї з найважчих епідемій СНІДу у Європі. Молодь у віці від 15 до 24 років страждає найбільше. Українські молоді жінки ризикують утричі більше заразитися ВІЛ, а чоловіки – удвічі більше, порівняно із молодими людьми у Західній та Центральній Європі.

Рівень знань про ВІЛ серед української молоді є дуже низьким. За даними останнього дослідження ЮНІСЕФ, лише 17% підлітків правильно називають шляхи передачі ВІЛ. Ті, хто живуть в закритих інституціях, мають ще нижчий рівень знань, але вищий рівень ризикованої сексуальної поведінки.

Крім того, спостерігається дуже високий рівень стигматизації щодо питань ВІЛ серед школярів та їх батьків: тільки 41% школярів відповіли, що згодні були б навчатися з ВІЛ-позитивним учнем у своєму класі, та тільки 22% батьків згодні на контакт їхніх дітей з ВІЛ-позитивними дітьми щодня. Ставлення в освітньому середовищі можна змінити лише за умови зменшення дискримінації ВІЛ-позитивних дітей у суспільстві в цілому, підкреслюють численні дослідження в Україні.

Водночас експерти відзначають значні досягнення у сфері запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини. Зокрема, протягом 2005-2012 рр. у країнах з низьким та середнім рівнем доходу вдалося попередити 850 тис. випадків інфікування новонароджених.

Україна досягла значного прогресу у попередженні нових ВІЛ-інфекцій серед новонароджених. Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини знизився з 20% у 2000 році до 4,9% у 2009 році в Україні. Згідно з офіційною статистикою МОЗ з 1995 по 2012 роки у ВІЛ-позитивних матерів народилось 32 тис. 504 дитини. З них 21 тис. 916 мають негативний статус; ще 6 тис. 735 малюків у віці до 18 місяців очікують на підтвердження свого статусу, а 2 тис. 814 – ВІЛ-позитивні. У 752 дітей розвинувся СНІД, а 287 померло від захворювань, зумовлених СНІДом.

У звіті також підкреслюється, що покоління, вільне від СНІДу, може стати реальністю, якщо більше дітей будуть отримувати антиретровірусну терапію. У 2012 р. необхідне лікування отримували лише 34% дітей у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, серед дорослих цей показник складав 64%. Відповідно до розрахунків, у результаті цього у 2012 р. від хвороб, пов’язаних зі СНІДом, померло приблизно 210 тис. дітей.