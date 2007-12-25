Створено ефективну вакцину від пташиного грипу

За даними ВООЗ, різні штами вірусу пташиного грипу згубили більше 200 осіб і 150 млн птахів. Усі вакцини, що існували до теперішнього часу, опинилися безсилі проти грипу, а деякі – і непрактичні в застосуванні.

Проте новий препарат, на думку китайських медиків, здатний захистити мільйони людей від страшного вірусу. Днями в країні було успішно завершено другу фазу клінічних випробувань вакцини на людях, які заразилися пташиним грипом.

Вакцину розробив Центр з контролю і профілактики інфекційних захворювань, який також є автором препарату проти атипової пневмонії. Розробники повідомили, що нова вакцина відповідає міжнародним стандартам, і що ніяких побічних дій на людський організм у процесі випробування виявлено не було. Медики також заявили, що "в Китаї є всі можливості для виробництва вакцини у необхідній кількості". Вакцина застосовувалася в клінічних умовах у період з вересня по листопад 2007 року, в програмі було задіяно 402 пацієнти віком від 18 до 60 років.

До речі, кілька днів тому на півдні Китаю від пташиного грипу помер 24-річний чоловік. Цей випадок став 17-м офіційно зареєстрованим летальним результатом від вірусу H5N1.

Місцеві власті, що повідомили про інцидент, відзначили, що поки невідомо, яким чином чоловік міг заразитися, оскільки в провінції Цзянсу не було відмічено випадків захворювання птахів на пташиний грип.

Перші випадки зараження людини смертельним вірусом H5N1 були також виявлені ще в двох країнах – у М’янмi і Пакистані. Мінохоронздоров`я Пакистану повідомило про підозру на захворювання на грип H5N1 у восьми жителів району Пешавар. Інфекцію було виявлено після низки заходів щодо знищення свійських птиць у зв`язку зі спалахом цієї хвороби. Двоє хворих померли, один видужав, останні залишаються під спостереженням лікарів.

У М’янмi інфекцію було зареєстровано і підтверджено у дівчинки 7 років з східної частини країни. Фахівці уточнюють джерело зараження дитини. Попередні дані свідчать про загибель свійської птиці поблизу місця мешкання дитини за тиждень до початку хвороби.

Основними симптомами пташиного грипу у людей є: висока температура, утруднене дихання, кашель, біль у м`язах, нерідко вірус може призвести до інфекції очей (коньюктивіт), дає важкі ускладнення на серце і нирки. H5N1 небезпечний ще й тим, що дуже швидко може призвести до пневмонії.

Всього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, з 2003 року в світі зафіксовано 335 випадків зараження людей на пташиний грип, причому 206 з них призвели до летального результату.

Серед свійської птиці нові спалахи грипу H5N1 виявлені в Польщі, В`єтнамі, Саудівській Аравії, Німеччині і Росії.

utro.ua