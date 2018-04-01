В Україні спостерігається сезонний підйом захворюваності на ГРВІ

За оперативними даними станом на 24 грудня за минулий тиждень в Україні спостерігався сезонний підйом захворюваності, спричинений респіраторними вірусами. В жодному з 10 контрольних міст захворюваність на респіраторні інфекції не досягла та не перевищила рівня епідемічних порогів. Грип поки-що не діагностовано. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі МОЗ України.

Найвищі рівні захворюваності зафіксовано у містах Вінниця, Чернігів, Львів, Київ, що становить відповідно 90,9; 78,62; 78,69; 71,06 на 10 тис. населення. Хоча ці показники дещо вищі за аналогічний період 2006 року, в жодному з контрольних міст епідемічний поріг не перевищено. Найближче до епідемічного порогу захворюваність у місті Сімферополі (на -15,6%).

Понад 53% серед захворілих становили діти, найбільше хворих дітей зареєстровано у містах Києві (57,7%), Вінниці (56,57%), Чернігові (42,67%), Львові (41,57%). На вікову групу 7-14 років припадає 37,5% захворілих дітей; на групу 3-6 років 36,9%.

Госпіталізовано на минулому тижні 0,6% хворих на ГРВІ, в основному дітей.

За період підвищеної захворюваності в Україні вірусологічними лабораторіями не виділено жодного вірусу грипу.

В країнах Центральної Європи кількість виділених та ідентифікованих збудників грипу обмежена. Лише з Чехії, Угорщини, Словакії і Словенії одержані повідомлення про виділення вірусів грипу типу А (H1N1). В Австрії під час 2-х локальних спалахів у віденських школах виділені віруси грипу типу А (H1N1) "соломонові острови".

Таким чином, епідемічна ситуація захворюваності на грип та ГРІ в світі на даний час розглядається як сезонний передепідемічний підйом переважно низької інтенсивності, чому, без сумніву, сприяє загальне потепління. Цілком ймовірно, що зниження температури активізує циркуляцію збудників грипу та його епідемічний процес.

Довідково :

ГРІ - це велика група гострих вірусних захворювань, які передаються повітряно-крапельним способом і уражають верхні дихальні шляхи. Грип є найбільш важким з них, особливість цього захворювання - надзвичайно швидке поширення і виражена інтоксикація.

Профілактика захворювань. До ефективних методів профілактики ГРВІ та грипу, особливо у період підвищення захворюваності, фахівці відзначають:

- повноцінне харчування з включенням вітамінів у природному вигляді;

- загартовування) та часте провітрювання приміщень;

- вживання загально-зміцнювальних та тонізуючих лікарських засобів та препаратів цілеспрямованої імуностимулюючої дії.

Дуже важливо дотримуватись рекомендацій загального санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема:

- Часто мити руки з милом, особливо після відвідування вулиці (можна застосовувати одноразові серветки із дезифікуючими компонентами).

- Прикривати ніс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо при кашлі та чханні

- Широко застосовувати засоби нетрадиційної, народної медицини, гомеопатичні препарати, оксолінову мазь.

На що необхідно звернути увагу:

- Існують деякі особливості клінічного перебігу грипу у різних вікових групах. У дітей молодшого віку насамперед можуть проявитись симптоми нейротоксикозу (блювання, судоми), навіть на тлі субфебрильної температури тіла. В осіб похилого віку нерідко загострюються серцево-судинні захворювання, активізуються хронічні захворювання, що суттєво впливає на клінічні прояви грипу.

- Захворювання здебільшого починається гостро (озноб, відчуття жару, сильний головний біль, біль в очах). Хворого турбують загальна слабкість, ломота в попереку, суглобах, м`язовий біль, порушується сон. Привертає увагу вигляд обличчя хворого: гіперемія, одутлість, блискучі очі — загалом воно нагадує обличчя заплаканої дитини. Інкубаційний період при грипі коливається від декількох годин до 3 діб.

- Здебільшого на другу добу хвороби з`являється сухий кашель, починають турбувати важкість та біль у грудях. На 3-5 добу кашель м`якшає, з`являється незначна кількість слизового мокротиння. Через набряк слизової оболонки порушується носове дихання.

- Вже в перші години захворювання температура тіла може сягати 39-40°С, утримуватись на такому рівні 2-3 доби. Проте, якщо в подальшому гарячка продовжується або розвивається її друга хвиля (загалом триває довше 5 діб), це свідчить про розвиток бактеріальних ускладнень.

Лікування ГРВІ та грипу обов`язково має визначити лікар. При своєчасному та правильному лікуванні хворий повністю одужує.

Самолікування небезпечне - нерідко призводить до затяжного стану та захворювань легеневої, серцево-судинної, нервової, ендокринної систем, також може мати летальний наслідок!