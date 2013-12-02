Завтра на сході України пройде невеликий сніг

Завтра, 3 грудня, у східних областях України та в Криму очікується невеликий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважатиме північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім заходу, вдень у східній половині пориви 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах та горах Криму до 12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області без опадів. Нічна температура на Київщині коливатиметься від 8° до 3° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.