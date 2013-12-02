5 секретів, які допоможуть зігрітися у холоди

Взимку ми звикли кутатися в теплі речі, напиватися гарячим чаєм або глінтвейном, але насправді, зігрітися взимку можна за допомогою простіших засобів, про які ви навряд чи підозрювали.

1. Не ховайте руки в кишені. Холод і мороз змушують людину шукати "притулок" своїм рукам, які він машинально засовує в кишені, щоб зігріти. Однак фахівці кажуть, що набагато ефективніше, навпаки, розмахувати руками. Таким чином, поліпшиться приплив крові до рук і тіло буде генерувати тепло швидше.

Їжте більше протеїнів. Метаболізм білків підвищує температуру тіла набагато ефективніше, ніж вуглеводи або жири, тому тим, хто дотримується цього правила, буде комфортніше переносити холоду.

2. Грійте взуття. Перед виходом на вулицю потримайте взуття трохи біля батареї. " Підігріте" взуття не дасть теплу піти швидко.

3 . Кава без кофеїну. Хоча гаряча кава може змусити вас почуватися комфортніше, кофеїн, що міститься в напої, сприяє втраті тепла. Кофеїн блокує рецептори в кровоносних судинах і не дозволяє їм стискатися при холоді.

4. Хитрощі, щоб не мерзнути вранці. Кілька простих вправ під ковдрою дозвоялть почуватися зігрітим. Особливо це актуально вранці, коли за вікном ще темно, а тепла ковдра не випускає зі своїх обіймів. Зробіть обертальні рухи ступнями, а потім згинайте і розгинайте пальці ніг. Так ви швидше прокинетеся і без особливих мук покинете ліжко.

5 . Носіть "правильну" шапку. Ми втрачаємо 30 % тепла тіла через нашу голову, тому важливо підібрати на зиму відповідний головний убір. Наприклад, флісові головні убори - найбільш прийнятний варіант. Ця тканина належить до ізолюючих і використовується як підкладка верхнього шару для гірськолижних костюмів.