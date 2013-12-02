Київ: у лікарнях залишаються 20 постраждалих у сутичках

На ранок сьогоднішнього дня в лікарнях Департаменту охорони здоров`я Києва залишаються близько 20 постраждалих внаслідок вчорашніх сутичок в центрі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолій Вершигора, посилаючись на загальну інформацію щодо медичних звернень за останню добу від постраждалих до лікувальних закладів Департаменту.

За інформацією Вершигори, з цих близько 20 постраждалих лише один має важку травму, решта мають травми середньої важкості.

Він зазначив, що загалом було зафіксовано звернення 165 осіб за медичною допомогою, 101 особа була доставлена до лікарні, обстежена, їм надана необхідна медична допомога і переважна частина була відпущена додому, оскільки не потребувала госпіталізації.

За даними Вершигори, звернень про медичну допомогу від працівників МВС було 58, 48 з них направлено в стаціонар відомчого госпіталю на вулиці Бердичівській, переважно, це легкі травми.

Щодо вчорашніх звернень у місцях сутичок він повідомив, що з вулиці Банкової надійшло 82 звернення, по яким 53 особи були направлені до лікарні на обстеження. З Майдану Незалежності 66 звернень, з них 43 — направлено до лікарні; з КМДА - 17 звернень, 5 - в лікарні.

Вік людей з травмами - від 17 до 70 років.

З нуля годин 2 грудня за медичною допомогою до лікувальних установ звернулись 25 осіб, 22 з них направлені до лікарні на обстеження.

Вершигора повідомив, що 1 грудня в місті працювало 25 бригад швидкої, сьогодні зранку 14 бригад вийшли на чергування.

Вершигора запевнив, що бригади швидкої забезпечені всіма необхідними медикаментами.

У свою чергу головний лікар лікарні №17 Микола Дьомін повідомив, що наразі у них на стаціонарному лікуванні перебувають 4 особи, що були доставлені вчора. Один з них має важку травму голови. Його було оперативно прооперовано, наразі він прийшов до тями і переведений з реанімації в звичайну палату. Це хлопець віком 23 роки.

Також в опіковому центрі перебуває одна особа з опіками, госпіталізована після вчорашніх сутичок на Банковій.

Дьомін запевнив, що лікарня має необхідні запаси крові. За його словами, з Центром крові підтримується зв`язок і звідти забезпечуються всі необхідні потреби лікувального закладу.

Вершигора зазначив, що всі лікувальні заклади, незважаючи на ситуацію, завжди мають резервні запаси препаратів крові на три дні.

За інформацією Вершигори, серед тих, хто звернувся за медичною допомогою, було 4 іноземці, двоє з них - поляки. Жоден з них не госпіталізований.

Нагадаємо, 1 грудня у центрі Києва, біля Адміністрації Президента, через дії провокаторів сталися жорстокі сутички правоохоронців з учасниками акції протесту.