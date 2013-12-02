У сезон простудних захворювань відмовтеся від солодощів

У сезон простудних захворювань краще відмовитися від солодощів, щоб знизити ризик захворювання на грип, радять медики.

Оскільки продукти, в яких містяться високорафіновані вуглеводи лише сприяють розвитку вірусу в організмі.

Натомість краще вживати овочі, фрукти, а також сухофрукти, кажуть лікарі. А ще обов`язково включити в раціон часник, цибулю і цитрусові, багаті вітаміном С.