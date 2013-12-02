У сезон простудних захворювань відмовтеся від солодощів
13:56, 02 грудня 2013Країна
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До раціону включіть цибулю та часник
У сезон простудних захворювань краще відмовитися від солодощів, щоб знизити ризик захворювання на грип, радять медики.
Оскільки продукти, в яких містяться високорафіновані вуглеводи лише сприяють розвитку вірусу в організмі.
Натомість краще вживати овочі, фрукти, а також сухофрукти, кажуть лікарі. А ще обов`язково включити в раціон часник, цибулю і цитрусові, багаті вітаміном С.
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