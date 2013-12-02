Універсальна зимова маска для шкіри обличчя

Універсальна зимова маска для всіх типів шкіри: 2 столових ложки сім`я льону залийте 2 стаканами води і варіть до кашки. На жирну шкіру маска наноситься теплою, на суху і при куперозі - холодною. Змийте маску кип`яченою водою. Якщо провести курс 10 - 15 масок по 2 - 3 рази на тиждень, шкіра чудово впорається із зимовими холодами.

Можна заробити справжнісіньку екзему. Зараз модні креми з фруктовими кислотами - на етикетці це абревіатура АНА. Так от, взимку поводитися з ними слід обережно. Якщо у вас жирна шкіра, в кремі допускається вміст фруктових кислот не більше 12%, а якщо на обличчі з`явилася червонувата сіточка судин, купероз, якщо шкіра суха або чутлива - всього 2%. Інакше проблем не уникнути.