Лимони очистять організм від шлаків

Дієтологи визнали лимон найкращим очисним продуктом. Корисний цитрус включають до дієти, що сприяє виведенню з організму шлаків, і системи харчування для схуднення. Секрет у тому, що маленький кислий фрукт благотворно впливає на травний тракт.

Численні дослідження показали, що вживання в їжу лимонів, як соку, так і шкірки, сприяє нормалізації процесів засвоєння поживних речовин. Разом з фізичними вправами і здоровим раціоном харчування це сприяє зменшенню зайвих кілограмів. До того ж, вітамін С, яким так багатий лимон, підвищує імунітет у зимовий час, значна його кількість в організмі прискорює процес одужання при алергії, туберкульозі, ревматизмі, а переломи, опіки і рани швидше загоюються.

Лимони містять 7-8 % лимонної кислоти, чим не можуть похвалитися інші фрукти. Ця речовина вступає у взаємодію з іншими ферментами і кислотами, стимулюючи травлення і виділення шлункових соків. Завдяки високій кислотності, навіть невеликий шматочок лимона здатний благотворно вплинути на процес перетравлення їжі, і знизити ризики підвищення цукру в крові.

Лікувальним властивостям лимона і його вживання в їжу люди приділяли вже у давнину велику увагу.

Згідно дослідженню, опублікованому в Журналі американського Інституту харчування, пектин, що міститься в цедрі лимона, здатен на 4 години приглушити відчуття голоду.

Також вітамін C не тільки здатний мобілізувати захисні сили організму на боротьбу з холодом, він також, згідно з твердженнями дослідників університету Арізони, сприяє ефективному травленню і, як наслідок, схудненню. Лимонний сік збільшує кислотність і, тим самим, допомагає засвоювати кальцій, який заміщає в клітинах жир.

При цьому вживання лимона не означає, що людина повинна сідати на жорстку дієту і відмовлятися від решти продуктів . Вчені вважають, що можна продовжувати їсти навіть продукти з таким високим вмістом протеїнів, зокрема сир. Все, що потрібно, - це стежити за тим, щоб його щоденний раціон включав декілька столових ложок лимонного соку або трохи лимонної м`якоті.