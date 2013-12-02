Пряний чай врятує від втоми та занедужання

Незважаючи на те, що зима щойно почалася, ми дедалі частіше відчуваємо відчуття втоми, що супроводиться погіршенням самопочуття, зниженням працездатності, швидкою втомлюваністю, млявістю, апатією і всілякими нездужаннями. Щоб не дати їм можливості взяти гору, треба вже зараз вживати термінових заходів.

Зверніть увагу на харчування. Їжте більше сирих фруктів і овочів. Обов`язково включайте до свого раціону молоко, яєчні жовтки, сироватку. Людям, зайнятим розумовою працею, рекомендується щодня вживати продукти, в яких є фосфор, необхідний для роботи мозку. До них належать волоські горіхи, арахіс, мигдаль, сочевиця, горох, риба (особливо щука).

За відчутної втоми слід їсти якомога частіше натерту на тертці редьку протягом декількох днів поспіль і запивати її столовою ложкою води.

Чудовий засіб, що надає бадьорості, - чай, приготований за рецептами йогів. Для однієї великої чашки знадобиться 4 штуки кардамону, 4 горошини чорного перцю, 3 гвоздички, імбир і кориця на смак. Роздрібніть прянощі в кавомолці, залийте отриманий порошок 250 мл ледь теплої води і варіть на слабкому вогні 20 хвилин. За 1-2 хвилини до кінця додайте пучку звичайного чорного чаю, трохи молока і чайну ложку меду.