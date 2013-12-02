Київ: у лікарнях перебувають 46 громадян з травмами

Станом на 12.00 понеділка, 2 грудня, кількість госпіталізованих з травмами внаслідок вчорашніх сутичок в Києві становить 46 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на головного лікаря Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолія Вершигору.

“Протягом 1 і 2 грудня 2013 року, станом на 12:00 до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 190 осіб. Наразі на лікуванні у стаціонарних медичних закладах перебувають 46 травмованих учасників акцій протесту”, - інформує Вершигора.

За його даними, здебільшого, обстежені особи отримали травми середньої важкості, жодного летального випадку не зафіксовано. Переважно, потерпілим надавали медичну допомогу від забоїв, термічних опіків, черепно-мозкових травм та переломів кінцівок.

Вершигора зазначив, що в медичних закладах столиці медикаменти та інші засоби медичного призначення, необхідні для надання допомоги травмованим учасникам акцій протесту, наявні у необхідній кількості. Так само повністю укомплектовані лікарськими засобами та виробами медичного призначення і бригади невідкладної медичної допомоги, які чергують у місцях масових акцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на брифінгу Вершигора повідомляв, що станом на ранок в лікарнях перебувають близько 20 постраждалих внаслідок вчорашніх сутичок в центрі столиці, а загалом було 165 звернень за меддопомогою до лікувальних закладів, що підпорядковані Депатртаменту охорони здоров’я столиці.

У профільному Департаменті наголошують, що медична допомога учасникам масових заходів в столиці надається незалежно від місця проживання та реєстрації.Інформацію щодо стану госпіталізованих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.