"Грудневі" рецепти краси та здоров'я

Косметолог Ганна Тарасова радить, як жінці підготуватися до Нового року.

"Насправді за місяць підготувати шкіру, нігті і волосся може будь-яка жінка і без кометолога, - пояснює Тарасова. - Навіть тим хто ходить до салонів краси раджу паралельно щоранку натщесерце з`їдайти по 1 столовій ложці лляного насіння. Ретельно розжувати його, а потім запити склянкою теплої води. Це очистить організм, зміцнить нігті, покращить шкіру і волосся. Не можна цього насіння тим жінкам, які мають камені в нирках, бо можуть почати виходити. За день треба пити не менше 6 склянок води, щодня їсти салат з вареного буряка. Буряк очистить кров і шкіра ніби сяятиме зсередини. "

Протягом дня треба з`їдати не менше 50 грамів будь-яких горіхів. Ноги густо мастити кремом і одягати бавовняні шкарпетки, тоді п`яти не будуть виглядати потрісканими з-під туфель.

Вії варто змащувати олією з зародків пшениці. Таку можна придбати в атеці. Для процедури можна використати щіточку з-під старої туші, але перед тим ретельно її вимити. Через два-три тижні після таких процедур вії стануть густими і обємними. Для волосся косметолог радить робити маску з гірчиці та олії реп`яху. Порошок треба розвести цією олією до густини каші, нанести на вологе волосся й тримати 20-30 хвилин.

"Останнім часом клієнтам роблю желатинові маски. 1 столову ложку желатину заливаю 3 столовими ложками гарячої води, добре розмішую і залишаю на 5-10 хвилин набухнути. Желатин мусить охолонути, до нього додаю будь-який бальзам для волосся, перемішую і наношу на всю довжину."

Волосся треба зібрати, на голову одягаю целофановий пакет і обмотую рушником. Через 30-40 хвилин змиваю водою без використання шампуня. Волосся буде прямим і дуже гладеньким. Маски для обличчя радить робити з будь-яких фруктів.

"Можна використати банан, яблуко, тільки не цитрусові. Я найчастіше роблю бананову маску. Його треба розімяти, змішати в рівних пропорціях з кефіром і нанести на обличчя на 10-15 хвилин. Така маска добре пом`якшує і зволожує шкіру."

Щоранку замість звичайної води радить вмиватися м`ятним чаєм. Його можна запарити ввечері. Такий тонізує і освіжає обличчя.

"У мене була жінка, яка часто хворіла, мала сіру шкіру, сині кола під очима. Готувалась до весілля сина, порадила їй такі процедури. Жінка стала реально виглядати на 10 років молодшою".

gazeta.ua