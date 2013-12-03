В Україні знеструмлено 77 населених пунктів

У 8 областях України сьогодні вночі внаслідок поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 77 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у Київській області без електропостачання залишилися 35 н.п., у Віницькій – 16, в Житомирській – 6, у Чернігівській – 5, у Дніпропетровській – 4, у Кіровоградській – 4, в Черкаській – 4 та в Сумській – 3 н. п.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.