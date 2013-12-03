За невідкладною допомогою звернулися ще 40 травмованих людей

У Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що станом на 18:00 понеділка, 2 грудня, до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 40 травмованих учасників акцій протесту. З них госпіталізовано – 28.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, інформацію щодо стану госпіталізованих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03, або за номером 235-41-42.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12.00 понеділка, 2 грудня, кількість госпіталізованих з травмами внаслідок вчорашніх сутичок в Києві становила 46 осіб.

Як повідомив головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги Анатолій Вершигора, “протягом 1 і 2 грудня 2013 року, станом на 12:00 до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 190 осіб. Наразі на лікуванні у стаціонарних медичних закладах перебувають 46 травмованих учасників акцій протесту”.