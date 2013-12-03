Сосновий чай - засіб від застуди

Сосновий чай — чудове джерело аскорбінової кислоти, його можна використовувати для ефективної профілактики застудних захворювань. Восени і взимку аскорбінової кислоти в хвої стає значно більше. Бажано збирати хвою в кінці літа або восени. З зростаючих дерев голочки потрібно відокремлювати так, щоб їх основа залишалася на гілках, а зібрані голки потрібно зберігати в полотняних мішечках на балконі або в морозильнику.

Такий чай знімає втому, покращує імунітет організму, перешкоджає старінню. Особливо корисний сосновий чай для профілактики і лікування діабету, атеросклерозу, анемії, дисфункції печінки, коліту, а також для запобігання онкологічних захворювань, і в якості протиотрути у випадках інтоксикації організму (наприклад, алкогольної), пишуть зарубіжні ЗМІ.

1 ст. л. свіжої або висушеної подрібненої хвої залити 200 мл окропу і дати настоятися півгодини. Особливо рекомендується людям із захворюваннями органів дихання, печінки, хворобах крові, онкологічних захворюваннях або просто для оздоровлення та очищення організму.

Ще одну лікувальну властивість сосни, а точніше, соснової кори, було виявлено італійськими вченими з університету G. D’Annunzio. Соснова кора містить цілющі для здоров’я людини антиоксиданти, а екстракт з неї здатний перешкоджати ушкодженню нирок, яке викликається високим кров’яним тиском.

Старший дослідник доктор Джанні Белькаро говорить: «Пошкодження нирок є поширеною хворобою у людей, страждаючих від гіпертензії, це тиха „загроза для організму“. При цьому ніяких попереджувальних сигналів хвороби не існує, а недостатнє видалення рідини може й далі підвищувати кров’яний тиск, що призведе до ще більшого погіршення здоров’я».