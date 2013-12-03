У які години сон є найкориснішим

Щоб виглядати гарно, треба спати не менше 7 годин. Так вважає столичний косметолог і перукар Олександр Сітуха.

На з`їзді перукарів і косметологів в одному зі столичних концертних холів кореспонденту Gazeta.ua він дає поради, як і скільки треба спати, щоб виглядати свіжою та гарною.

"На ніч провітріть кімнату. Не бійтеся спати з відкритим вікном. Від свіжого повітря гарно працює мозок, сняться красиві сни, відпочиває шкіра, бо вона наповнюється киснем", - говорить Олександр.

Намагайтеся лягати спати завжди в один і той же час. І навіть у вихідні.

"Найоптимальніше – засинати о 23 і прокидатися о 6 ранку. Одна година сну до опівночі дорівнює двом. Аби мозок і тіло відпочивали, не дивіться перед сном телевізор і не читайте книжку. До того ж це втомлює очі. Від цього на ранок помітите синяки і зморшки під очима. Їжте за 3-4 години до сну, замість чаю випийте воду з лимоном або смородиновим варенням, стакан компоту, або свіжо видавленого овочевого соку".

Попросіть коханого або кохану зробити вам масаж голови. Від цього швидко заснете, та й волосся наступного дня матиме кращий вигляд. "Масажуючи шкіру голови, ми прискорюємо кровопостачання, покращує ріст волосся. Його роблять двічі на тиждень, по 5-10 хвилин, але не довше, щоб волосся не жирніло".

Три рекомендації, як заставити себе прокинутися вранці.

1. Ніколи не переставляйте будильник на пізніше. Тоді точно проспите — бо де 5, там і 20 хвилин сну.

2. Знайдіть собі безперечну ціль — я мушу прокидатися о 7, бо тоді за два роки я назбираю на машину, сподобаюся начальнику своєю пунктуальністю і він підвищить мене по кар`єрі, зароблю на тисячу гривень більше, буду здоровішим .

3. Коли прокинулися, випивайте стакан води. Його можна залишати на ніч біля ліжка. Це допоможе прокинутися швидше.

gazeta.ua