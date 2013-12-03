Капуста знімає біль

Наявність в капусті величезної кількості флавоноїдів, клітковини і вітаміну С допоможе зміцненню судин, виведенню холестерину з організму, перешкоджає розвитку атеросклерозу. Капуста допоможе при ожирінні, хворобах нирок і сечовивідних шляхів, цукровому діабеті, пишуть російські ЗМІ.

Всі знають також про властивості капусти тамувати біль і надавати протизапальний ефект. Слід просто докласти сирі листя капусти до рани, виразки, гнійник, а при маститах - до молочних залоз. Якщо протягом декількох тижнів обгортати на ніч суглоби при ревматизмі, подагрі або артриті, то це допомагає втамувати біль.

Капусту використовують не тільки в лікувальних, але і в косметичних цілях, оскільки вона досить корисна для шкіри і волосся. Вона може очистити, відбілити, освіжити і підживити шкіру, надати їй бархатистість і м`якість. Вона застосовується у вигляді маски для будь-яких типів шкіри.