Через куріння шкіра швидко старіє

Шкіра швидко старіє, покривається вугровими висипами та прищами через куріння та незбалансоване харчування. В цьому переконана київський дієтолог Оксана Скиталінська.

"Куріння спричинює хронічну інтоксикацію. Недостатнє постачання кисню до тканин сповільнює відновлення здорових шкірних покривів. Це сприяє застійним явищам, виникненню різних інфекцій. З кожною викуреною сигаретою на 100 міліграмів зменшується концентрація вітаміну С у крові. Як наслідок – клітини шкіри не лише позбавляються захисту від руйнування вільними радикалами, але стають вразливішими до нової інфекції. Хронічний дефіцит аскорбінової кислоти сповільнює синтез колагену – основного "каркасу" шкіри, що забезпечує їй пружність та гладкість. Тому куріння може перетворити будь-яку шкіру на проблемну".

Коли на обличчі з`являються проблеми у вигляді висипів, вугрів, почервонінь та подразнення, також слід переглянути вміст своїх тарілок та склянок.

Аби шкіра була здоровою, з їжею має надходити достатньо білка.

"При недостатку повноцінного білку, організму не вистачає "резервів" для відновлення шкірних покривів, страждає дезинтоксикаційна функція печінки, що знешкоджує токсини, зменшується кількість імунних клітин, які борються із хвороботворними бактеріями."

Білок є в яйцях, нежирній птиці, рибі, м`ясі, нежирних молочних продуктах, горіхах, вівсянці, рисові та хлібові. Цінними для відновлення шкіри є нежирна свинина, куряче філе, м`який білий сир.

"Шкіра буде проблемною, якщо в організм надходять не ті жири, які треба. Тобто, транс-жири, які є в жирному м`ясі та смажених стравах. Тоді в організмі починають синтезуватись речовини, які провокують запалення. При запальних процесах у шкірі варто збільшити вживання жирних кислот, зокрема, омега-3, які містяться у риб`ячому жирі, насінні льону та лляній олії. Вони мають виражену протизапальну дію. А от вміст омега-6 жирних кислот (соняшникова олія) та арахідонової кислоти (сало) краще зменшити, оскільки вони також можуть провокувати запалення".Сприяють виникненню прищів, фурункулів та запалень шкіри вуглеводи. До них відносяться передусім солодощі.

"Цукор пригнічує життєдіяльність здорової мікрофлори кишечника і замість неї активно починає розмножуватись хвороботворна, що викликає бродильні процеси у кишечнику. Токсини, що при цьому виділяються, потрапляють у кров, а звідти – у печінку, де знешкоджуються. Але при тривалому зловживанні солодощами, очищувальні функції печінки можуть слабнути, що проявлятиметься у виникненні запальних явищ на шкірі"

Фрукти, овочі, ягоди, злакові теж містять вуглеводи, але навпаки — очищувальні.

gazeta.ua