Щороку кількість інвалідів в Україні зростає. Щороку кількість інвалідів в Україні зростає.

Як зазначила УНІАН голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва сьогодні у Міжнародний день інвалідів, в Україні сьогодні проживає понад 2,8 млн. осіб є інвалідами.

«Це становить 6,1 % від загальної чисельності населення. На жаль, кількість інвалідів в нашій країні щорічно зростає. Так, ще у 2006 році їх чисельність становила 5,3 % від загальної чисельності населення», - Бахтєєва.

Вона підкреслила, що майже 80% інвалідів в Україні – це люди працездатного віку.

За словами Бахтєєвої, станом на 1 січня 2013 р. питома вага осіб, які мають І групу інвалідності, становила 10,7 % (298,2 тис. осіб), ІІ групу – 37,8 % (1 054,4 тис. осіб), ІІІ групу – 45,5% (1 268,5 тис. осіб).

«Найпоширенішими хворобами, що призводять до інвалідності, є хвороби системи кровообігу (24,4 %), новоутворення (20,0 %), хвороби кістково-м’язової системи (11,1 %), хвороби ока та його придатків (3,7 %), ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (4,2 %)», - сказала Бахтєєва.

За словами медиками, значну частку в структурі осіб з інвалідністю становлять діти-інваліди - понад 167 тис. осіб або 2 % від усього дитячого населення.

«Серед причин інвалідності у дітей на І місці – вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення – 30,0 %, на ІІ – хвороби центральної нервової системи – 17,9 %, на ІІІ– розлади психіки й поведінки – 13,9 %. У віковій структурі дітей-інвалідів основну групу становлять діти шкільного віку від 7 до 14 років – понад 49,0 %, на другому місці – діти віком від 15 до 17 років – понад 23,7 %, на третьому – діти від 3 до 6 років – близько 20 %», - зазначила Бахтєєва.

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН у спеціальній резолюції проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.

Цей день відзначається з метою інтеграції інвалідів до життя суспільства.

Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній державі.

На сьогодні рівень інвалідизації жителів планети становить понад мільярд осіб або 15 %.