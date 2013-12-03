Синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів

Завтра, 4 грудня, на території України утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, в Криму 3-8° тепла; у східних областях, Карпатах та горах Криму вночі 4-9° морозу, вдень 1-3° морозу.

У Києві та Київській області завтра без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.