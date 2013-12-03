Україні потрібні кошти МБРР для реформ в охороні здоров’я

Президент України Віктор Янукович доручив прем`єр-міністру Миколі Азарову провести переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про укладення угоди щодо залучення фінансових ресурсів МБРР для реалізації інвестиційного проекту з реформування системи охорони здоров`я.

Текст відповідного доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Забезпечити проведення переговорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно укладення угоди щодо залучення фінансових ресурсів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту з реформування системи охорони здоров`я", - йдеться в документі.

При цьому Янукович доручив Азарову доповісти йому з цього питання до 15 липня 2014 року.

Також Азарову доручено забезпечити здійснення в установленому порядку Міністерством охорони здоров`я України заходів щодо ініціювання інвестиційного проекту з реформування системи охорони здоров`я в регіонах України, для реалізації якого передбачається залучення фінансових ресурсів МБРР. З цього питання прем`єр має доповісти до 10 грудня 2013 року.

Крім того, з згідно з дорученням, перший віце-прем`єр-міністр Сергій Арбузов та віце-прем`єр-міністр Костянтин Грищенко мають до 24 січня 2014 р. опрацювати разом із представниками МБРР оптимальну модель управління підготовкою та реалізацією цього інвестиційного проекту.