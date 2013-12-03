Найближчими днями суттево погіршиться погода

Віце-прем’єр Олександр Вілкул доручив керівникам всіх регіонів та відповідних служб підготуватися до суттевих погішень погодних умов, які за прогнозом синоптиків відбудуться ближчими днями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, відповідне доручення було дано на всеукраїнській селекторній нараді.

За інформацією Гідрометцентру, зазначив Вілкул, у найближчі три доби очікується погіршення погодних умов – небезпечні пориви вітру 15-20м/с, зниження температури вночі до 9 морозу (в Карпатах та горах Криму до -13), а також мокрий сніг.

“Як у зв’язку з погіршенням погодних умов, так і у зв’язку зі складною організаційною ситуацією керівники регіонів мають посилити контроль за роботою відповідних служб і забезпечити безперебійну роботу всіх систем життєзабезпечення. Бути професіоналом – це означає виконувати свій обов’язок в будь-яких умовах. Упевнений, що це розуміють всі працівники комунальних та рятувальних служб», - зазначив Вілкул.

Як голова Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віце-прем’єр зазначив, що у цих погодних умовах всі системи життєзабезпечення - служби ЖКГ, рятівники, енергетики, дорожнього господарства - повинні працювати безперебійно та злагоджено.

«Ситуація перебуває під жорстким контролем уряду. Світло, тепло та газ повинні бути в кожній квартирі, в кожному закладі та кожному соціальному об’єкті. У випадку аварій роботи мають проводитись оперативно, допомога надаватись своєчасно. Це особиста відповідальність керівників регіонів і мерів», - сказав Вілкул.

Він зазначив, що у разі потреби уряд надаватиме регіонам необхідну підтримку.

Для координації дій в регіонах та збору оперативної інформації за завданням віце-прем’єра в Мінрегіоні створено Центральний диспетчерський штаб.

Як оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації у зимовий період приведено в готовність Міжвідомче угрупування сил у складі близько 40 тис чоловік та підготовлено понад 11,5 тис одиниць спецтехніки.

Рятувальні загони та служби правопорядку в зонах особливої уваги (гірські перевали, автошляхи, в’їзди до міст), зазначив Вілкул, мають діяти на випередження – своєчасно розміщувати спеціальну техніку та контролювати рух. Також необхідно заздалегідь інформувати населення щодо можливих загроз.

Він також підкреслив, що інформуваня має здійснюватися не тільки через телебачення, преси та радіо, а й через соціальними мережи.