Ялина - природній антисептик

Для лікування захворювань використовують молоді гілки з нирками, роблячи зрізи у їх підстави. Найбільш цілющими властивостями вони володіють ранньою весною. Шишки – збирають влітку. Ялина звичайна, краще будь-яких медикаментів, має антимікробну і спазмолітичну дію за рахунок, що міститься в ній аскорбінової кислоти, каротину і хлорофілу, пишуть російські ЗМІ.

Хлорофіл має потужний властивістю регулювати обмінні процеси в організмі людини і покращувати кровообіг. У народній медицині ялину звичайну застосовують для лікування таких захворювань як риніт, ангіна, фарингіт, ларингіт, бронхіт, трахеїт, пневмонія і бронхіальна астма. З допомогою ялини звичайної можна підвищити імунітет. Застосовують і зовнішньо для лікування ревматизму, різних невралгій, порізів, саден і виразок на шкірі. Завдяки своїм цілющим властивостям, ялина звичайна заспокоює нервову систему, знімає стреси і стомлюваність.

Для лікування бронхітів, пневмоній і бронхіальної астми готують відвар з шишок ялини. Шишки ялини подрібнюють і беруть 1 ст.л. сировини, яку заливають двома склянками води, доводять до кипіння і варять протягом півгодини. Потім відвар проціджують і використовують для інгаляцій. Процедуру слід проводити не менше 10-15 хвилин. Відвар перед цим слід підігріти його можна зберігати в холодильнику до трьох діб.

Для полоскання горла при ангіні, фарингіті і ларингіті використовують вище описаний відвар, для чого його перед застосуванням слід підігріти до 35-40 градусів. Горло полоскати в день не менше 3-4 разів.

При гайморитах, синуситах і ринітах цим же відваром промивають носові ходи, закапуючи в ніс.

Не менш цілющі хвоя і смола ялини звичайної. Для лікування артриту та ревматизму беруть 1 ст.л. подрібненої хвої і заварюють 1 склянкою окропу. Витримують на невеликому вогні 30 хвилин, потім проціджують через марлю.. Отриманим відваром натирають хворі суглоби або використовують в якості компресів.