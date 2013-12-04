Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ не перевищено у жодному регіоні

Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на дані Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань».

Так, йдеться в повідомленні, за 25 листопада - 1 грудня показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України і знаходяться в межах від -10,9% в Хмельницькій до -79,7 % в Івано-Франківській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 184 тис. 860 осіб, серед них 131 тис. 744 (71,3 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 40,7 на 10 тисяч.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 64,7, а найменший у Харківській областях – 17,1 на 10 тисяч населення.

За звітний тиждень було госпіталізовано 7 087 осіб, серед них – 5 581 (78,8%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем збільшився темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей до 17 років і становить відповідно – 3,7% та 8,4%, поінформували в МОЗ.

За 48 тиждень 2013 року на території України летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень. В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, йдеться в повідомленні.