Продукти - джерела вітаміну С

"Вітамін С допомагає організму боротися з вірусами, тому він як ніколи необхідний взимку. А ще вітамін С допомагає крові згортатися, нормалізує проникність капілярів і запобігає алергії, - каже лікар-імунолог Андрій Пороховецький. - Список із 10 продуктів, де вітаміну С найбільше, допоможе формувати денний раціон з користю".

Ківі — рекордсмен по вмісту вітаміну С. Жоден інший фрукт або овоч не містить стільки засобу для підвищення імунітету. Бажано їсти ківі зі шкіркою — в ній багато грубих волокон. Вони всмоктують у себе токсини і виводять їх з організму. Це укріплює імунітет.

Апельсин радує не лише яскравим кольором, а й користю. Лише один апельсин середнього розміру (150 грамів) забезпечить денну норму вітаміну С.

Червоний перець має унікальну здатність: розширює звужені і звужує розширені судини. У червоному перці, крім вітаміну С, є капсаіцин. Він визначає, буде перець солодким чи гірким .Ця речовина масово знищує ракові клітини.

У капусті вітаміну С більше, ніж у мандаринах та лимонах, особливо це стосується пізніх сортів овочів. Вітаміни у капусті зберігаються довгий час.

Петрушка займає одне з перших місць по вмісту корисних мінералів та вітамінів. У 50 грамах петрушки — добова норма вітаміну С, а по вмісту бета-каротину петрушка не поступається моркві.

"Цибуля — засіб від семи недуг", - каже народна мудрість. З усіх джерел вітаміну С цибуля — найдешевший овоч.

Шпинат називають "мітлою для шлунку", він допомагає знизити тиск, корисний при діабеті і має багато вітаміну С. Його вміст у шпинаті залежить від сезону, найбільше його взимку.

У корені селери багато мінеральних солей, щавелевої кислоти, а вітаміну С — менше. Зате багато його у молодому листі селери. Воно покращує кровообіг, позитивно впливає на судини і нормалізує обмін речовин.

Помідори також містять вітамін С. У пізніх сортах овоча його набагато більше, ніж у ранніх. До того ж, томати — гарні антидепресанти, нормалізують обмін речовин і травлення.

Ягоди малини містять 5-11% цукру, багаті на глюкозу, фруктозу і вітамін С. Малина корисна сама по собі, але навіть чай з її висушених ягід, листя і гілок принесе користь організму. Так малиновий вітамін С може бути присутнім у раціоні увесь рік.

gazeta.ua