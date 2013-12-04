Маска з подорожника і кропиви для жирного волосся

Для жирного волосся чудово підходить маска з листя подорожника і кропиви. Для приготування маски листя розмелюють в блендері до однорідної маси (на одну маску для волосся середньої довжини беруть 5-6 великих листків подорожника і 2-3 середніх стебла кропиви ), додають по 2 краплі грейпфрутового і кедрового ефірних олій.

Маску нанести на корені волосся, масажними рухами втирати в шкіру голови, потім розподілити по всій довжині волосся. Тримати маску 1,5-2 години, одягнувши на голову целофанову шапочку і обернувши в рушник. Змивати прохолодною водою без шампуню. Застосовувати 2 рази на тиждень.

Подорожник і кропива прекрасно очищають і зміцнюють волосся. Маска для жирного волосся з подорожника і кропиви нормалізує секрецію шкірного сала, і вже після 2-3 застосувань волосся залишаються чистими набагато довше.

Ополіскувач з подорожника для нормального волосся

Власникам нормального типу волосся можна використовувати ополіскувач з відвару подорожника. Необхідно заварити 20 г листя і насіння подорожника (можна використовувати як свіжі, так і сухі) в літрі води, остудити і процідити. Отриманим відваром обполіскувати волосся після миття.

Після застосування відвару з подорожника волосся стає дуже м`яким і блискучим, зменшується кількість випадаючих і січеться волосся.