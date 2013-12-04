Чи можна взимку їсти більше

Взимку їсти хочеться більше - це вам скаже будь-яка дівчина, що має хоч якийсь дієтичний досвід. «Добрі» бабусі і подруги поспішають заспокоїти: але взимку ж холодно, всі калорії підуть на обігрів! Так чому ж до весни більшість людей приходить із зайвими сантиметрами на боках? Tochka.net вирішила розібратися в цьому складному питанні.

Для початку: взимку дійсно більше хочеться їсти. Це не ваша особиста слабкість, а абсолютно логічний результат зміни погоди. Причому апетит зростає відразу з двох причин. По-перше, відчувши зниження температури і скорочення світлового дня, організм починає готуватися до важких часів. Готуватися - значить запасати енергію, а запасена енергія в людському організмі - це жир.

По-друге, осіння депресія (навіть у легких її формах) - теж не яка-небудь дурість, а серйозна психологічна проблема. І спроби поліпшити емоційний стан за допомогою смачної їжі (а все смачне - жирне, солодке, калорійне) - швидше норма, ніж відхилення. Результат такої «терапії» - ті ж зайві сантиметри або кілограми.

Але головне, головне ж: чому зайві калорії не йдуть на обігрів тіла в зимову холоднечу? Перша причина - шуби, куртки, чоботи, шапки і шарфи. З усіма цими термомембранами, щільними тканинами і натуральними утеплювачами ми рідко мерзнемо так сильно, щоб на обігрів довелося витратити значну кількість калорій.

Друга причина, через яку не діє «дієтична магія холоду», - неправильний баланс. Переоцінивши витрати калорій на обігрів тіла, ми часто дозволяємо собі забагато за обідом. А вже якщо вмикається сценарій «я так замерзла, можна з`їсти побільше», то й зовсім пиши пропало.

Третя, головна причина наших зайвих зимових кілограмів трохи парадоксальна: просто наш організм влаштований дуже розумно. Справа в тому, що помітивши скорочення світлового дня і збільшення витрат енергії на зігрівання, людське тіло починає «гальмувати». Обмін речовин сповільнюється для того, щоб пережити зиму. У крайній формі таке уповільнення відбувається у тварин, що впадають у сплячку. У людей до такого, на щастя (чи на жаль), не доходить, але економний режим все-таки вмикається. Тому калорії, розтрачені на «опалення» тіла під час тривалих прогулянок по морозу, будуть компенсовані економією на менш важливих активностях (наприклад, на припливах енергії вранці).

У підсумку, порада tochka.net на зиму: не змінюйте свою дієту, а «втішні тортики» дозволяйте собі тільки після позапланової фізичної активності. Виняток з цього правила стосується тільки панянок, що активно «моржують»: після купання в крижаній ополонці можете сміливо замовляти стейк і «Наполеон».

lady.tochka.net