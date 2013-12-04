Падіння зору - серйозна проблема для сучасної людини.

Якщо раніше зір погіршувався, як правило, через спадкову схильність до міопії (короткозорості), то зараз цілі пласти населення відчувають необхідність у лікуванні очей.

Не будемо зупинятися на вроджених захворюваннях або катаракті - в цьому випадку поліпшити зір чудово допомагає хірургічний метод. Поговоримо про те, як поліпшити зір у людини без спадкової патології.

Падіння зору в цьому випадку, як правило, пов`язане з багатогодинним і щоденним сидінням перед монітором.

Розглянемо структуру ока

Досить невеликі м`язи, що відповідають за кривизну кришталика, змушені постійно тримати фокус на постійну дистанцію. Як і будь-які інші м`язи в такій ситуації - м`язи очей з часом втрачають здатність довго напружуватися, слабшають, що і позначається на зорі.

Крім того, від постійного спазму м`язові волокна втрачають масу необхідних для нормальної роботи речовин.

Отже, як поліпшити зір у домашніх умовах:

Обмежити час контакту з комп`ютером до мінімуму.

Це - найбільш ефективний метод, до речі. Якщо ви працюєте не в галузі IT, відмовтеся від багатогодинних турне по соціальних мережах, комп`ютерних ігор тощо.

Планшетні комп`ютери - вкрай шкідливі для зору. Крім спазму акомодації, планшети «дарують» своїм господарям погіршення кровопостачання ока, за рахунок постійно нахиленої голови. Досить шкідливі і відблиски від екрана планшета.

Робити гімнастику для очей.

Кожної години під час роботи за комп`ютером необхідно десять хвилин присвятити вправам на зміну фокусної відстані. Таких методик досить багато, підійде будь-яка.

Включити в раціон якомога більше свіжої моркви і чорниці.

У цих продуктах містяться речовини, необхідні для відновлення зору. Є один нюанс - необхідно вживати ці продукти разом із жирною їжею. Це необхідно для кращої всмоктуваності.

Легкий масаж очей.

Корисно для відновлення кровообігу при м`язовому спазмі. Виконується м`якими, повільними круговими рухами протягом тридцяти секунд.

Окуляри-тренажери - перфоровані окуляри, або окуляри в дрібну дірочку.

Пластикові пристрої, що продаються в будь-якій оптиці. Добре знімають спазм акомодації у частини пацієнтів. Коштують недорого, спробувати варто.

При певній акуратності і цілеспрямованості ці засоби допоможуть вам відновити зір і зміцнити м`язовий апарат ока. Природно, що гімнастику для очей припиняти не варто і після відновлення зору.

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