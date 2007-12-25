Як позбутися зимових проблем із хребтом

15:28, 25 грудня 2007
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Зайва вага - причина хвороб...

Зима — період, коли люди набирають зайву вагу і мало рухаються. Саме ці чинники — головні причини хвороб хребта. Якщо додати до них ще і підйом тяжких сумок, які люди тягають із магазинів додому для цілого тижня святкувань, стає зрозуміло, чому взимку загострюються всілякі "хребетні" проблеми. Вони непомітні до тих пір, доки не пролунає "простріл" — різкий біль у спині. Те, що в народі називають "прострілом", медики іменують гострим радикулітом. По суті, це запалення корінців спинномозкових нервів (корінці — це ті ділянки, які виходять із хребта). Причин гострого радикуліту може бути дві: гостре зміщення хребців і звуження міжхребетного простору.

ЗМІЩЕННЯ

Зміщення хребців виникає від неправильного підйому важкого. Відбувається це, як правило, в результаті надриву м`яза або зв`язки. Щоб цього не трапилося, якщо вам потрібно підняти щось важке, наприклад, сумку, візьміться за предмет навприсядки і розпрямляйтеся, не згинаючи спини (тримайте її рівно). Така техніка дозволить уникнути навантаження на передні поверхні хребців, найбільш схильні до деформації. При різкому прострілі в спині потрібно швидше розвантажити хребет. Для цього прийміть горизонтальне положення. Якщо є під рукою аптечка, випийте знеболюючий препарат і щось сечогінне (при травмі виникає набряк тканин, а сечогінні його зменшують). Якщо ж "простріл" трапився за містом і постраждалий подорожує в машині, зафіксуйте хребет, інакше по дорозі його стан може посилити трясіння. Для цього надіньте на пошкоджену зону корсет або туго обмотайте її тканиною (широким поясом). Зміщення може вправитися і самостійно і навіть більше ніколи і нічим не потурбувати, але якщо цього не відбувається, без допомоги спеціаліста-вертебролога не обійтися. Він вирішить вашу проблему за допомогою мануальної терапії.

ЗВУЖЕННЯ

Звуження міжхребетного простору відбувається, на відміну від зсуву, поступово. Провиною цьому стає прогресування фонових захворювань — остеохондрозу і остеопорозу. В результаті гнучка "прокладка" між хребцями — диск — йде убік, утворюючи випинання (грижу), і хребці "сідають" один на одного, викликаючи все той же радикуліт. Перша допомога при цьому та ж, що і при зміщенні, без мануальної терапії теж не обійтися. Але від грижі це лікування не позбавить, зробити це можна тільки хірургічним шляхом. Сьогодні налічується більше 10 різних операцій з видалення грижі. Найпопулярніша — лазерна нуклеотомія. Вона не потребує наркозу і проводиться безкровно. Для цього в пошкоджений диск вводиться спеціальна голка, по якій проходить лазерний промінь. Він нагріває рідку частину міжхребетного диска таким чином, що грижа зморщується, зменшується в розмірах і перестає тиснути на нервові корінці. Таким чином, за 15—20 хвилин, поки триває операція, грижа зникає, біль відступає, набряк починає спадати і пацієнт спокійно йде додому. Потім ще якийсь час він носить корсет, не піднімає тяжкого, не робить різких рухів і назавжди забуває про свою проблему. Правда, коштує таке "задоволення" близько 2,5 тисяч грн.

КРІСЛО — ГРУНТ ДЛЯ ХВОРОБИ

Відомо, що орган, який не працює, атрофується. Хребет — це "жердина", на яку "надіті" всі м`язи, тому його робота — це рух. А якщо день за днем довго сидіти в позі "банана" (до речі, в положенні сидячи навантаження на хребет збільшується на 40%), в ньому порушується мікроциркуляція крові, а значить всі його суглоби, кісткова тканина і хрящі, недоотримують необхідних для їх нормального функціонування речовин (амінокислот, вітамінів, мікро і макроелементів). В результаті хребет буквально випробовуватиме голод, а це пряма дорога до остеохондрозу і остеопорозу. Крім того, щоб була хороша циркуляція, кров має бути насичена корисними для хребта речовинами, перш за все — кальцієм і фосфором, які укріплюють кістки. А їх може не хапати — як через дієти, так і через різні хвороби, при яких ці мікроелементи погано засвоюються (наприклад, при запаленні кишечнику, хворобах кишечнику).

РИЗИКОВИЙ ВІК

Найуразливішим хребет стає в пікові періоди зростання, які припадають на 6—8 і 13—14 років. У цей час скелет людини інтенсивно росте, а м`язи, найчастіше за ним не встигаючи, відстають у своєму розвитку. Звідси — викривлення хребта, що переростають у сколіоз. От чому так важливо підтримувати хребет, що росте, за допомогою динамічних фізичних навантажень, які дає плавання, кінний спорт, хореографія, гімнастика і інші малотравматичні види спорту. Що ж до боксу, боротьби, важкої атлетики, то із цим слід бути украй обережним. Особливо це стосується бодібілдінгу, основне завдання якого швидко накачати м`язову масу за рахунок силових вправ на тренажерах. «Тягаючи залізо» тінейджери не враховують, що їх м`язи ще дуже слабкі для таких інтенсивних тренувань, а тому основне навантаження припадає на хребет, що ще не сформувався. Це запускає процес раннього старіння опорно-рухового апарату, який може призвести до розвитку остеохондрозу вже до 16 років!

Окрім цього, в дитинстві закладаються і шкідлива звички криво сидіти і сутулитися. Тому батьки завжди повинні стежити за поставою свого чада, а в пікові періоди росту обов`язково показувати його вертебрологам. Вони визначать правильність формування постави і, якщо треба, проведуть курси масажу, лікувальної фізкультури. Втім, визначити порушення постави у дитини можна і самому. Для цього необхідно поставити його спинкою до себе і уважно придивитися до фігурки. Якщо лопатки і сідниці симетричні, а плечі знаходяться в одній горизонтальній площині, то турбуватися нічого. Якщо ж є видимим хоч щонайменша асиметрія, потрібно негайно показати дитину фахівцеві.

ЯК УКРІПИТИ ХРЕБЕТ

Для цього щодня по 2—3 хвилини виконуйте такі вправи. Вранці, лежачи в ліжку, розкиньте руки в сторони. Ліву ногу перекиньте управо, плечі залишаються на місці. Порахуйте до п`яти, поволі поверніться в початкове положення. Те ж виконайте з правою ногою. Потім ляжте на підлогу, підтягніть ноги до підборіддя і "катайте" спину по підлозі. Так хребет поперемінно розтягується і розслабляється. Ця вправа благотворно впливає на стан всього хребта. На роботі знайдіть "тихий куточок" і, стоячи, підніміть руки, склавши їх у замок. Підніміться на носочки і тягніться вгору. Потім знайдіть якусь опору, за яку можна триматися руками. Ноги поставте на ширині плечей або трохи ширше, присідайте.

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