Червоний хрест надав Україні 12 тисяч євро на придбання курток з емблемою Червоного Хреста і наметів для роботи добровольців у зв`язку з імовірністю насильства в Києві Червоний Хрест надав Україні допомогу для роботи добровольців.

Про це УНІАН повідомили у Міжнародному Комітеті Червоного Хреста.

«У зв`язку з імовірністю насильства, що зберігається, делегація Міжнародного Червоного Хреста в Росії, Білорусі, Молдові і Україні надала фінансову допомогу національному товариству України в розмірі близько 12 тисяч євро», - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що під час сутичок у Києві 1 грудня 2013 року добровольці Товариства Червоного Хреста України надали допомогу приблизно 40 постраждалим, евакуювавши їх з місця подій і надавши першу допомогу.

Як повідомляв УНІАН, на ранок середи, 4 грудня, в лікарнях Києва, які підпорядковані Департаменту охорони здоров`я столиці, залишаються 9 чоловік, які постраждали під час сутичок, що відбувалися у центрі столиці, починаючи з 30 листопада. З 30 листопада в цілому по медичну допомогу до бригад «швидкої» і до лікарень звернулися 305 чоловік, 120 з них були направлені у стаціонари.