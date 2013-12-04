Роздратування та запальність - від гормональних сплесків

"Постійно підвищена дратівливість, запальність, гнівливість і агресивність цілком можуть бути пов`язані з гормональними порушеннями. У жінок, як правило, йдеться про гіпер- або гіпофункції щитовидної залози. - Розповідає лікар-ендокринолог Ганна Маслова. -

У чоловіків це можливі прояви дисбалансу в роботі наднирників або щитовидної залози. Тому при виявленні у себе таких симптомів не завадить обстеження у лікаря-ендокринолога. Тобто не завжди психолог в змозі виправити подібну ситуацію.

У разі потреби він призначить адекватну терапію. За допомогою сучасних засобів є можливість відновити гормональний фон. Так, під контролем фахівця пацієнт зможе позбавитися постійного прояву зайвих негативних емоцій".

Meddaily