Чому болить шлунок

Біль у шлунку - це провідний симптом цілої групи захворювань.

Спочатку визначимося - де саме стає боляче при болю в шлунку.

Класично - біль виникає в епігастрії, це простір між горизонтальною лінією, проведеною через пупок і нижніми реберними дугами.

Однак хвороби серця, хребта і деяких інших органів можуть також «віддавати» в цю ділянку, тому остаточне слово про причину болю в шлунку мусить сказати лікар.

Основні захворювання, що викликають біль у шлунку:

Біль у шлунку. Гастрит, тобто запалення слизової оболонки шлунка.

В один прекрасний день у вас з`являється біль у шлунку, який стихає при прийомі їжі. Причиною гастриту можуть бути стреси, характер харчування, вживання гарячої їжі та багато іншого. Чому саме болить шлунок при гастриті, що потрібно робити і чого не можна їсти, викладено у відповідній статті на нашому ресурсі.

Біль у шлунку. Виразка шлунка.

Власне, якщо ігнорувати запалення слизової оболонки, на місці запалення формується виразка. Жити стає значно гірше. Крім «голодних» болів, характерних для гастриту, з`являється різкий біль приблизно через годину після прийому їжі. Лікувати виразку шлунка без гастроентеролога не вийде. Лікування включає препарати (включно з антибіотиками), дієту, аж до хірургічних методів. "Запущена" виразка шлунка може закінчитися наступним больовим щаблем:

Біль у шлунку. Перфорація виразки шлунка

Іншими словами, прорив виразки в черевну порожнину. Уявіть собі, що на відкриту рану хлюпнули кислоти з масою пережованої їжі. Больові відчуття такі, що дехто помирає відразу від больового шоку. Біль при перфорації офіційно називається «кинджальним», і нічим від удару кинджала не відрізняється (тільки виживаність після удару справжнього кинджала вище).

Біль у шлунку. Поліпи шлунка.

Трапляються не дуже часто. Являють собою доброякісні новоутворення слизової шлунка. При поліпах шлунка характерний ниючий біль. При натисканні на живіт біль посилюється. Крім того, поліпи можуть кровоточити. Кров у таких випадках чорна, а не червона, як при геморої.

Біль у шлунку. Рак шлунка

Рак може дуже довго протікати практично без болю. Взагалі всі злоякісні пухлини шлунка і кишечника ростуть досить повільно. У міру розвитку захворювання виникають постійні ниючі болі. Крім болів буде падіння апетиту, втрата маси тіла, відраза до м`яса. Рак шлунка чудово оперується, це практично безпечно і врятувало життя мільйонам людей. Якщо у вас знайшли рак шлунка і пропонують операцію - погоджуйтеся.

Біль у шлунку при харчових інфекціях.

Якщо в організм потрапила злісна бактерія (вірус), що виділяє потужний токсин, - це може викликати шлунковий спазм, який відчувається як досить сильний біль. Зазвичай тут же починаються блювота і пронос, так що хворі потрапляють за адресою в інфекційну лікарню.

Біль у шлунку. Переїдання.

Так, переїдання може викликати біль у шлунку. Біль формується як за рахунок тиску на рецептори харчової маси, так і за рахунок токсинів, пов`язаних з незавершеним перетравлюванням їжі.

Хімічний опік, проковтнуті гострі предмети також викликають біль у шлунку.

Уважне ставлення до шлунку - запорука довголіття та молодості.

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