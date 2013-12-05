Як швидко зігрітися взимку

1. Не ховайте руки в кишені. Холод і мороз змушують людину шукати "охорону" своїх рук, які вона машинально засовує в кишені, щоб зігріти. Однак фахівці кажуть, що набагато ефективніше, навпаки, розмахувати руками. Таким чином, покращитися приплив крові до рук і тіло буде генерувати тепло швидше.

Їжте більше протеїнів. Метаболізм білків підвищує температуру тіла набагато ефективніше, ніж вуглеводи або жири, тому тим, хто дотримується цього правила, буде комфортніше переносити холод.

2. Грійте взуття. Перед виходом на вулицю потримайте взуття трохи біля батареї. "Підігріта" взуття не дасть тепла піти швидко, а, значить, ноги ризикують перетворитися на крижини не так швидко..

3. Кава без кофеїну. Хоча гаряча кава може змусити вас почувати себе комфортніше, кофеїн, що міститься в напої, сприяє втраті тепла. Кофеїн блокує рецептори в кровоносних судинах і не дозволяє їм стискатися при холоді.

4. Хитрощі, щоб не мерзнути вранці. Роблячи кілька простих вправ під ковдрою, ви зможете відчути себе тепліше. Особливо це актуально вранці, коли за вікном ще темно, а теплу ковдру просто не випускає зі своїх обіймів. Зробіть обертальні рухи ступнями, а потім згинайте і розгинайте пальці ніг. Так ви швидше прокинетеся і без особливих мук покинете постіль.

5. Носіть відповідну шапку. Ми втрачаємо 30% тепла тіла через нашу голову, тому важливо підібрати на зиму відповідний головний убір. Наприклад, флісові головні убори - більш прийнятний варіант. Ця тканина відноситься до ізолюючим і використовується в якості підкладки верхнього шару для гірськолижних костюмів.