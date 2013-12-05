Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями

Завтра, 6 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, уночі у західних та північних областях, вдень по всій території країни пройде невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

У західних, а вдень і в східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях пройде помірний мокрий сніг. На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на заході місцями 25 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 2-7° тепла. У Карпатах сніг, хуртовини; пориви вітру 30-35 м/с; температура протягом доби 3-8° морозу.

У Києві та області можливий невеликий мокрий сніг. Нічна температура на Київщині становитиме 0-5° морозу, денна від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.