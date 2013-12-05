Психологи не завжди можуть допомогти впоратися з негативними емоціями

Лікар -ендокринолог, співробітник мережі клінік Медсен Анна Маслова розповідає, чи можуть перепади настрою, агресивність і дратівливість бути ознаками гормональних змін .

"Постійно підвищена дратівливість, запальність, гнівливість і агресивність цілком можуть бути пов`язані з гормональними порушеннями. У жінок, як правило, мова йде про гіпер- або гіпофункції щитовидної залози.

У чоловіків це можливі прояви дисбалансу в роботі надниркових залоз або щитовидної залози. Тому при виявленні у себе таких симптомів не завадить обстеження у лікаря-ендокринолога. Тобто не завжди психолог в змозі виправити подібну ситуацію.

У разі необхідності він призначить адекватну терапію. За допомогою сучасних засобів є можливість відновити гормональний фон. Так, під контролем спеціаліста пацієнт зможе позбутися від постійного прояву зайвих негативних емоцій".