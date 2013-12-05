Як харчуватися, якщо у вас високий рівень холестерину

Отже, якщо біохімічний аналіз крові свідчить про підвищений рівень холестерину, потрібно:

- Обмежити вживання м`ясних продуктів і сметани.

- Відмовитися від свинини, баранини, яловичини, надавати перевагу м`ясу птиці і телятині.

- Якомога частіше м`ясо замінювати соєю. За вмістом білка 1 кг сої прирівнюється до 2 кг м`яса.

- Обов`язково ввести до раціону морепродукти: морську рибу (3-4 рази на тиждень) і морську капусту.

- Збільшити споживання овочів і фруктів (особливо сирої моркви, капусти, помідорів, гарбуза, баклажанів, кабачків, буряку, часнику, цибулі), а також нерафінованої олії (соняшникової, оливкової, соєвої, кукурудзяної).

- Стежити, щоб на обідньому столі часто з`являлися продукти, багаті на клітковину і пектини: висівки, квасоля, горох, яблука, зернові (пшениця, овес, горох, гречка, коричневий рис).

- Не забувати про свіжовижатий сік, особливо апельсиновий. Доведено, що вживання однієї склянки апельсинового соку щодня протягом 6 тижнів знижує рівень холестерину в крові на 20 %.

- Надавати перевагу знежиреним або з невеликим вмістом жиру кисломолочним продуктам.

- Маргарин краще не вживати зовсім, особливо людям старшого віку.

- Вживати продукти, що містять лецитин, - речовину, яка знижує рівень холестерину в крові. Зокрема, це соя, квасоля, горох, пшениця і її висівки, гречка, риба, яєчні жовтки (однак не зловживати. Не більше 2-3 яєць на тиждень).

- Раз на тиждень влаштовувати розвантажувальні дні: їсти лише яблука (1,5 кг) або випивати 5-6 склянок яблучного чи апельсинового соку. Два дні на тиждень (середа, п`ятниця) вживати пісну їжу.

- Також корисно приймати спіруліну - по 4 г на добу протягом 2 місяців. Вона сприяє не лише зниженню рівня холестерину в крові, а й насичених жирів, тоді як рівень корисних ненасичених підвищує.