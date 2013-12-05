Спосіб життя впливає на ймовірність зачаття

Дослідники із США радять жінкам, які мріють про дитину, дотримуватися певної дієти і здорового способу життя. Учені вважають, що, в більшості випадків, безпліддю, яке виникає через порушення овуляції у здорових жінок, можна запобігти за допомогою правильного харчування і здорових звичок.

«Жінки повинні мати на увазі, що харчування і спосіб життя дуже впливають на здатність зачаття», - говорить автор роботи Jorge E. Chavarro (Harvard School of Public Health, Бостон, США).

У їжі мають переважати мононенасичені, а не трансгенні жири, рослинні, а не тваринні білки, вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Жирні молочні продукти корисні в помірних кількостях. Жінка повинна одержувати також достатньо вітамінів і заліза. Дослідники наполегливо радять відмовитися від паління, обмежити споживання кави, алкоголю і більше рухатися.

Впродовж восьми років учені фіксували харчові переваги і особливості способу життя у 17 544 жінок, які намагаються зачати дитини. Згідно з результатами дослідження, у жінок, які дотримувалися запропонованої дієти, був нижчий ризик безпліддя, пов`язаного з порушеннями овуляції, а також (хоч і у меншій мірі), ризик безпліддя, пов`язаного з іншими причинами.

У жінок, які харчувалися так само, ризик безпліддя, пов`язаного з порушеннями овуляції, знижувався на 66%, а ризик інших видів безпліддя – на 27%.

Комбінація п`яти і більше сприятливих чинників способу життя, включаючи контроль ваги, фізичну активність, правильне харчування, знижувала ризик безпліддя, пов`язаного з порушеннями овуляції, на 69%.

Надмірна вага, навпаки, підвищував ризик виникнення цього виду безпліддя.

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