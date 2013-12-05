Корисні напої, що можуть замінити каву

Кава не належить до дієтичних продуктів, а отже, не всім підходить. Вихід є - готувати "кавовий" напій за індивідуальним рецептом. Він буде не лише смачним, а й оригінальним та корисним.

Житній. Жито промити, висушити і підсмажити на сковороді (не пересмажувати), перемолоти на кавомолці і заварювати, як каву, можна лише збільшити дозу - 2-3 ч. л. на 150 г води.

З топінамбура. Бульби топінамбура помити, висушити, порізати на дрібні кубики і сушити на свіжому повітрі 3-4 дні, потім досушити в духовці до появи коричневого кольору. Зберігати в сухому місці. Перед вживанням підсмажити на сковорідці, подрібнити в кавомолці і заварювати, як звичайну каву.

Із соняшникового насіння. До 100 г зерен кави додати 100 г соняшникового насіння, обсмаженого на сковорідці і подрібненого на кавомолці.