Хурма - "їжа богів"

Латинська назва цього східного фрукта diaspyros перекладається як "їжа богів". Вона корисна сердечникам перед магнітними бурями і тим, у кого депресія, але протипоказана хворим на діабет.

Завдяки мікроелементу калію, який перешкоджає виникненню аритмій, хурма особливо цінна для людей із хворобами серцево-судинної системи. З`їдаючи по 1—2 плоди хурми в день протягом двох тижнів, сердечники можуть добре підремонтувати "мотор", що розхитався. Особливо рекомендується з`їдати два-три фрукти напередодні магнітних бур.

Якщо простудилися. Через те, що «їжа богів» містить вітаміни А (більше, ніж в гарбузі і перці) і С, які допомагають укріпити імунітет, при простуді корисно полоскати горло соком одного стиглого плоду хурми, змішаним з 3,5 ст. ложки теплої води.

Рідкісний мікроелемент магній, що міститься в хурмі, заспокоює нерви, а вуглеводи, фруктоза і глюкоза діють як легкі «антидепресанти», повертаючи гарний настрій.

Страждаючим запорами. У хурмі дуже багато пектинових волокон, які працюють як щітка для кишечнику, вбираючи в себе шлаки і стимулюючи випорожнення.

Блідошкірим. Хурма містить залізо і кальцій, які сприяють кровотворенню. Якщо воно збільшується, блідість проходить.

Жінкам. Оранжевий фрукт можна використовувати і в косметичних цілях. Маска з м`якоті 1 плоду хурми і 1 яєчного жовтка (наносити на 20 хв.) допомагає при розширених порах і схильності до вугрів.

Єдині, кому не можна "їжу богів", — люди з цукровим діабетом: хурма небагато піднімає цукор у крові.

При покупці хурми спробуйте на дотик її шкірку: вона повинна бути твердою і гладкою, як у стиглого помідора. М`якоть стиглого плоду напіврідка, желеподібна або борошнисто-пастоподібна. Така хурма не тільки найсмачніша, але і найкорисніша — необхідні для здоров`я речовин у стиглому плоді найбільше.