В Україні - небезпечна тенденція щодо ВІЛ-інфекції серед вагітних

В Україні спостерігається небезпечна тенденція щодо виявлення ВІЛ-інфекції серед вагітних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Українського державного Українського центру з контролю за соціально небезпечними захворюваннями Міністерства охорони здоров`я України Наталія Нізова сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Хоча ми і пишаємося тим, що у нас рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини за останні 10 років знизився в 6 разів, але є й інша статистика - ВІЛ-інфекція виявляється серед вагітних жінок під час другого тесту на ВІЛ. Це означає, що коли вагітна жінка стає на облік, тест – негативний. Але, коли в сім`ї немає розуміння, що треба оберігатися, зберігати подружню вірність і бути обережними в плані можливості інфікування, це призводить до того, що у частини жінок у 30 тижнів вагітності, незадовго до пологів виявляється позитивний тест на ВІЛ (у 30% серед жінок, у яких виявили ВІЛ-інфекцію під час вагітності). Це означає, що ризик передачі інфекції від матері до дитини збільшується в кілька десятків разів», - відзначила Нізова.

За її словами, сьогодні в країні проживає кілька тисяч дітей з ВІЛ-інфекцією, вони всі одержують лікування, нагляд, але кожна дитина – це колосальний виклик для сім`ї, для суспільства.

Також медик зазначила, що серед пацієнтів, у яких вперше виявили ВІЛ-інфекцію, у 43% ставлять діагноз «СНІД». «Це означає, що інфекція у людини - 5 або більше років. Лікування у такого пацієнта потрібно починати негайно, а це позначається на якості життя. Якщо несвоєчасно виявити ВІЛ-інфекцію, якщо несвоєчасно пацієнт звернувся по допомогу, консультування, то, на жаль, в 55% випадків вперше виявленої ВІЛ-інфекції виявляється з туберкульозом. А лікувати дві інфекції складніше», - наголосила Нізова.

Програмний директор представництва фонду АНТИСНІД в Україні Сергій Федоров наголосив, що ВІЛ-інфекція - це проблема не лише уразливих груп населення - споживачів наркотиків, секс-бізнесу.

«Будь-яка людина, яка мала хоча б один не захищений сексуальний контакт, навіть зі своїм чоловіком, який відвідував медичні установи, де йому робили переливання крові, має проходити тест на ВІЛ не рідше ніж один раз на рік. Це має стати доброю традицією серед українців», - сказав Федоров.

За його словами, «цього року ми підтримали міський центр СНІДу, з яким провели акцію - упродовж 2 днів відвідувачам супермаркету «Ашан» пропонували безплатно і анонімно пройти експрес-тест на наявність ВІЛ-інфекції. Було протестовано 944 осіб. 10 тестів виявилися позитивними, з них 6 дізналися про свій статус вперше».

Також учасники прес-конференції проінформували, що сьогодні в світі більш як 35 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, щодня виявляють 6 тисяч нових випадків, в основному – серед молодих людей, а половина ВІЛ-інфікованих не знають про свій статус.