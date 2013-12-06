Шишки хмелю заспокоюють нервову систему

1 ст. ложку подрібнених шишок хмелю залити склянкою окропу, краще в термос, настояти протягом години. Приймати по 1/4 склянки 3 рази на день до їжі.

Водний настій хмелю покращує апетит, травлення. Його застосовують при хворобах жовчного міхура і печінки, при підвищеній нервовій збудливості, порушеннях сну, при клімаксі. Масло хмелю входить до складу «Валокордину».

Для хорошого сну покладіть шишки хмелю в маленьку подушку і будете спати без кошмарів.