Цілющі властивості розторопші

Доцент кафедри ендокринології зі столичного медичного університету 62-річний Олександр Приступюк каже, як додатковий засіб розторопша дуже корисна при діабеті.

Доведено, що розторопша покращує роботу печінки на ранніх стадіях діабету. В організму є природна чутливість до інсуліну. Печінка, особливо вночі, виробляє лейкоген: захисну речовину, яка перетворюється на глюкозу і допомагає боротися з недугою. Розторопша підсилює опірність хворобі. Її треба вживати 3 рази на день по столовій ложці перед прийомом їжі. Порошок розторопші запивають водою.Росторопша допомагає печінці краще працювати.

При діабеті 2 типу рекомендують вести здоровий спосіб життя, проходити пішки не менше 3 кілометрів на день. Найчастіше розторопшу призначають саме на цій стадії недуги. Але треба пам`ятати, що повністю вилікувати діабет вона не може.

Надлишок цукру в організмі послаблює судини. При діабеті треба постійно консультуватися з лікарем, щоб не виникло ускладнень. Запущені форми діабету можуть викликати гангрену ніг.

Інфаркт серед діабетиків стається у 4-5 разів частіше. Надлишок цукру не проявляється, єдиний спосіб його виявити — здати кров на аналіз. Олександр Приступюк радить робити аналіз крові щороку, щоб виявити діабет на ранніх стадіях. Особливо важливо контролювати рівень цукру людям після 40 років.

Важливо правильно розпізнати симптоми діабету. Найперше, сильно хочеться їсти і пити. Виникає слабкість, сильна втома і сухість у роті. Часто болить живіт, рани заживають довго. Інколи піднімається температура. Треба терміново звернутися до лікаря і перевірити рівень цукру у крові.

gazeta.ua