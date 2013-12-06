Маски для сухого і пошкодженого волосся

Така маска дуже допомагає позбутися від сухості, потьмяніння і слабкості волосся. Вона відмінно зміцнює волосся та наповнює його життєвою силою. Ось тільки той майонез, який продається в продуктових магазинах, для приготування маски не годиться (та й для вживання в їжу, чесно кажучи, теж небажаний!). Спробуємо зробити майонез в домашніх умовах.

Домашній майонез, рецепт

Яєчний жовток збити міксером з кефіром, соняшниковою або оливковою олією у співвідношенні 1:1. За смаком можна додати сіль і гірчицю. Поставити на півгодини в холодильник. Майонез готовий. Він буде основним інгредієнтом для масок.

Корисні поради

1.. Не застосовувати маски з майонезом для жирного волосся.

2. Оскільки майонез – досить жирний продукт, змити його з волосся буває дуже важко. Тому приготуйтеся до того, що вам доведеться провести у ванній багато часу. Зате результат того вартий!

3. Позбутися від запаху майонезу допоможе такий спосіб: трав`яний відвар додайте кілька крапель улюбленого ефірного масла і використовуйте, як бальзам-ополіскувач.

4. Для маски слід застосовувати тільки свіжий майонез, тобто приготовлений безпосередньо перед тим, як нанести маску на волосся.

5. Використовуйте маску 1-2 рази на тиждень. Для досягнення оптимального результату досить курсу з 10 масок.

Рецепти масок на основі майонезу

1. Домашній майонез в чистому вигляді, без усіляких добавок, нанесіть на волосся, перед тим, як помити їх.

Накрийте пакетом, рушником і тримаєте 20 хвилин. Потім змийте водою і вимийте голову звичайним способом.

Якщо залишити таку маску на ніч, то про сухе і пошкоджене волосся можете забути!

2. 200 грам майонезу змішайте з тертим авокадо, нанесіть на волосся і залиште на 40 хвилин. Змийте шампунем. Після цього нанесіть на волосся вітамінізований бальзам-ополіскувач.

3. 200 грам майонезу збийте з трьома яєчними жовтками. Нанесіть на волосся, потримайте 40 хвилин і змийте без використання шампуню. Така маска здатна підсилити зростання волосся.