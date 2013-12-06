У Київській лікарні швидкої допомоги пройде прес-конференція

Сьогодні о 13.00 відбудеться спільна прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталія Мохорєва та головного лікаря міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Ткаченка щодо надання медичної допомоги постраждалим під час масових акцій протесту 30 листопада 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, журналісти матимуть змогу поспілкуватися з пацієнтами та медперсоналом лікарні.

Прес-конференція відбудеться у столичній лікарні швидкої меддопомоги за адресою: вул. Братиславська, 3.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за тел.: 050-012-31-11 (Наталія).