Причини болю у шиї

Хвороби шиї і горла - це група різноманітних захворювань, що локалізуються в ділянці від підборіддя до ключиць.

Шия - унікальне місце, що пов`язує всі системи і частину органів людини в єдине ціле.

Природно, що хворіє кожен орган сам по собі, а шия - не органи, а частина тіла.

Тому розглядати захворювання будемо по черзі:

Остеохондроз шийного відділу хребта.

Захворювання пов`язане з поганим харчуванням, запальними захворюваннями, гіподинамією і офісною роботою. Незбалансоване харчування призводить до погіршення відновлення міжхребцевого хряща. Офісна робота, сидіння за комп`ютером, «влипання» в телевізор і планшет дають потужне статичне навантаження на м`язи шиї і міжхребетні диски. Запальні захворювання прискорюють процес руйнування хрящової тканини.

Симптоми: біль у ділянці шиї, іноді віддає в руки, зниження рухливості рук, запаморочення, дратівливість, синдром хронічної втоми.

Лікування: хондропротектори, зміна способу життя, симптоматичне лікування, лікувальна фізкультура.

Грижа шийного відділу хребта.

Дуже «популярне» захворювання шиї. Міжхребцевий диск через певні причини (в т.ч. остеохондроз) рветься.

Симптоми: посилюються всі прояви остеохондрозу, з`являється оніміння рук або окремих пальців (залежно від рівня грижі), біль стає інтенсивним.

Лікування: дві третини гриж шийного відділу нормально ведуться грамотним лікарем-реабілітологом без застосування хірургічних методів.

Велика частина ускладнень з`являється після візитів до «костоправа», тобто народних мануальних терапевтів. Третина випадків грижі шийного відділу хребта потребує термінового хірургічного лікування, сама не проходить і тому необхідна операція.

Втрата голосу, охриплість голосу, хронічний кашель.

Ці неприємності пов`язані або з хронічною інфекцією, що оселилася в ділянці шиї, або з постійним контактом з алергеном або їдкою речовиною.

У кожному разі необхідно звернуися до ЛОРа, нехай розбирається в причинах проблеми. Зрозуміло, якщо до цього ви ходили на футбол і банально зірвали голос - проблема вирішиться і без фахівця.

Печія - пов`язана з порушенням нормальної роботи шлунка.

Якщо шлунок переповнений або вражений захворюванням - шлунковий вміст може закидатися в стравохід. Обпалений кислотою стравохід відчувається як печія, тобто печіння в ділянці горла.

Порушення ковтання.

Афагія - нездатність проковтнути що-небудь. В принципі, це неврологічний симптом, проте нерідко він виникає після одинофагіі.

Одинофагія - біль при ковтанні. Виникає через виразку стравоходу, рак стравоходу, опіки й хронічні захворювання стравоходу.

Збільшення щитовидної залози.

Збільшена щитовидна залоза сама може взагалі не турбувати, але вимагає негайної консультації ендокринолога. Крім того, що це може бути дифузний зоб, є ризик, що це - онкологічний процес.

Задуха може бути пов`язана з алергією, хворобами легень, правцем, загалом - з масою речей. Незважаючи на те, що відчуття задухи локалізується в шиї, шия до задухи стосунок має тільки в одному випадку - якщо людина (зазвичай це дитина) давиться предметом, тобто той потрапляє в трахею.

Хропіння (ронхопатія) - не захворювання, але якість життя знижує. Хропіння найчастіше виникає через аденоїди, що розрослися. Їх можна видалити, решта причин хропіння - куріння і зайва вага.

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