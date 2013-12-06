ДАІ попереджає про складні погодні умови

Державтоінспекція України звертається до водіїв із закликом бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху в умовах складних погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за повідомленням Гідрометцентру, найближчими днями в Україні очікується сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця. Так, 7 грудня сніг, хуртовини, на півдні мокрий сніг з дощем. 8 - 10 грудня також сніжитиме, 9 грудня - у західних та північних областях помірний, місцями сильний сніг.

Державтоінспекція України звертається до водіїв із закликом бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Перевірте технічний стан автомобіля, користуйтеся пасками безпеки, не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

За різкого погіршення погодних умов, по можливості, утримайтеся від поїздок на далекі відстані. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою пасажирів, уважно стежте за прогнозами синоптиків та дотримуйтесь порад Державтоінспекції. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби.